L’esplosione del Tir all’Interporto Il camionista sta lottando per la vita

Un'esplosione nel Tir ha causato gravi ferite al camionista di 67 anni a Bentivoglio martedì sera. La causa sembra essere un problema tecnico al motore, che ha provocato l’incendio e l’esplosione della cabina. Il conducente turco è stato estratto dai soccorritori e trasferito urgentemente in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente. La sua condizione rimane critica.

Versa ancora in gravi condizioni, ed è in pericolo di vita, stando a quanto si apprende, il 67enne turco rimasto coinvolto nell’esplosione della cabina del suo camion, a Bentivoglio, nella serata di martedì scorso. Il camionista è nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore a seguito dell’inalazione da fumo e delle ustioni riportate. A causare la deflagrazione, avvertita anche a decine di chilometri di distanza, verso le 21.45 di martedì, è stata l’esplosione di una bomboletta del gas che il 67enne stava utilizzando per cucinarsi da mangiare, nella cabina del camion, dove stava riposando, all’interno di un’area di stallo dell’Interporto di Bentivoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esplosione del Tir all’Interporto. Il camionista sta lottando per la vita Leggi anche: “Thomas Markle è ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono gravi”. L’appello del fratello di Meghan: “Mia sorella abbia compassione per lui, sta lottando per la vita” Lodi, camionista rimane schiacciato tra un muro e la portiera del tir: gambe fratturateOggi a Lodi, in via San Bassiano, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caos e km di code sull'Autostrada del Sole: la chiusura per il rischio esplosione di un tir in avaria; Interporto, tir prende fuoco ed esplode: gravissimo camionista di 66 anni; Frana Arenzano, venerdì è il giorno dell'esplosivo: orari, divieti, cosa succede dopo; Milano, incidente tra due auto in viale Sondrio: vvf sul posto. Arezzo: esplodono bombole ossigeno su tir, evacuate 2 famiglie A seguito dell'esplosione di alcune bombole di ossigeno trasportate da un camion, due famiglie sono state evacuate dagli appartamenti interessati dall'incendio e prese in carico dai servizi socia facebook Esplosione all’Interporto: camion distrutto, autista in fin di vita x.com