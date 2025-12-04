Thomas Markle è ricoverato in terapia intensiva le sue condizioni sono gravi L’appello del fratello di Meghan | Mia sorella abbia compassione per lui sta lottando per la vita

Thomas Markle è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale delle Filippine e le sue condizioni sarebbero gravi. Il padre della duchessa del Sussex, oggi 81 enne, non ha rapporti di alcun tipo con la figlia dal 2018, quando lei convolò a nozze con Harry, il suo principe inglese. Ad occuparsi dell’uomo, da tempo, sarebbe il figlio Thomas jr che avrebbe chiarito come la vita del padre verserebbe in “grave pericolo”. “Io prego che sarà forte abbastanza per poter sopravvivere” avrebbe aggiunto invitando tutti nel mondo “a pregare per lui ”. Tutti, nel mondo, compresi gli Stati Uniti ed in particolare la California. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

