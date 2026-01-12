Lodi camionista rimane schiacciato tra un muro e la portiera del tir | gambe fratturate

Oggi a Lodi, in via San Bassiano, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un camionista è rimasto schiacciato tra il muro e la portiera del tir, riportando fratture alle gambe. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, e le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per chiarire le cause dell’accaduto.

Lodi, 12 gennaio 2026 – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio, in via San Bassiano a Lodi. A rimanere ferito è stato un uomo di 56 anni, conducente di un mezzo pesante, soccorso in condizioni serie ma per fortuna non in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 11.15 lungo una delle rampe di accesso ai magazzini e ai parcheggi sotterranei della zona. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il lavoratore stava salendo a bordo del proprio tir quando, per cause non ancora chiarite, è rimasto schiacciato tra la portiera del mezzo e un muro riportando un trauma agli arti inferiori, ovvero delle sospette fratture alle gambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, camionista rimane schiacciato tra un muro e la portiera del tir: gambe fratturate Leggi anche: Chi era Marian Marin Broasca, camionista di 51 anni schiacciato dal carico del suo tir a Marcianise Leggi anche: Grave tamponamento tra tir in autostrada: camionista incastrato nell'abitacolo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Camionista muore schiacciato dal proprio mezzo a Pattada - Un camionista di 72 anni, Giacomino Demontis, di Buddusò, è morto poco prima delle 13 lungo la strada statale 128 bis Centrale Sarda, all'altezza di Pattada: l'uomo è stato schiacciato contro il ... ansa.it 18:28 ATTENZIONE CERCASI AUTISTA CISTERNA GPL(ADR) ZONA BERGAMO/BRESCIA LODI/MANTOVA/CREMA/ CREMONA PER CHI È VERAMENTE INTERESSATO. CONTATTATE CONTATTATEMIOFRATELLO MIO FRATELLO ALESSANDRO SU W - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.