L' esercito americano è in posizione per un possibile attacco all' Iran

L’esercito americano si prepara a intervenire in Iran, dopo aver aumentato le forze nella regione. La decisione arriva in risposta alle tensioni crescenti tra Washington e Teheran, con il Pentagono che ha dispiegato nuovi soldati e mezzi militari. Fonti ufficiali riferiscono di un incremento delle installazioni militari, segnale di una possibile escalation nei prossimi giorni. Donald Trump ha lasciato intendere che un’azione militare potrebbe essere avviata già entro il fine settimana. La situazione rimane molto tesa nella zona.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” L’esercito americano sarebbe pronto per un possibile attacco all’Iran. Il dispiegamento delle forze statunitensi in Medio Oriente è progredito nelle ultime ore al punto tale che Donald Trump potrebbe intraprendere un'azione militare contro Teheran già questo fine settimana. Secondo quanto riferito da funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times il tycoon non ha ancora preso una decisione su come procedere. La spinta a mettere insieme una forza militare in grado di colpire il programma nucleare iraniano, i suoi missili balistici e i relativi siti di lancio è continuata, nonostante i colloqui indiretti avvenuti tra i due Paesi.🔗 Leggi su Today.it

Si parla (e ci sono indizi) di un possibile attacco americano all'IranRecenti segnali e indiscrezioni suggeriscono un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Iran.

Iran, media: “Esercito Usa in posizione per l’attacco. È il maggior schieramento aereo dall’invasione dell’Iraq del 2003”Secondo i media iraniani, l’esercito degli Stati Uniti ha spostato molte forze in Medio Oriente, preparando un possibile attacco contro l’Iran.

Iran, Alessia Melcangi: Ecco come potrebbe avvenire un attacco USA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.