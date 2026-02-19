Secondo i media iraniani, l’esercito degli Stati Uniti ha spostato molte forze in Medio Oriente, preparando un possibile attacco contro l’Iran. La causa di questa mobilitazione sembra essere la crescente tensione tra i due paesi, alimentata da esercitazioni militari e sanzioni. Le immagini satellitari mostrano un grande schieramento di aerei da guerra, il più consistente dal 2003, anno dell’invasione dell’Iraq. La situazione resta molto tesa, mentre le autorità iraniane monitorano attentamente ogni movimento militare.

Il rapido dispiegamento delle forze statunitensi in Medio Oriente è progredito al punto che Donald Trump avrebbe la possibilità di attaccare l’Iran già questo fine settimana. Lo scrive il New York Times, citando funzionari dell’amministrazione e del Pentagono in un articolo dal titolo “L’esercito Usa si mette in posizione per possibili attacchi all’Iran”, precisando che il capo della Casa Bianca non ha dato alcuna indicazione di aver preso una decisione su come procedere. Funzionari statunitensi hanno riferito al Wall Street Journal che le opzioni includono una campagna per uccidere decine di leader politici e militari iraniani nel tentativo di rovesciare il governo e una campagna aerea più limitata che colpisca basi nucleari e missilistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, media: “Esercito Usa in posizione per l’attacco. È il maggior schieramento aereo dall’invasione dell’Iraq del 2003”

