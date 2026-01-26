Recenti segnali e indiscrezioni suggeriscono un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Iran. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione e analisi accurata. Per approfondimenti e aggiornamenti senza restrizioni, puoi iscriverti gratuitamente alla newsletter

La possibilità di un attacco americano a Teheran resta concreta e alcuni indizi farebbero pensare che si stia avvicinando il momento della decisione, mentre le scarse informazioni che arrivano dall'interno del paese sembrerebbero indicare che il regime islamista ha mantenuto il controllo delle città anche se a prezzo di moltissime vittime. Non si può certo parlare di una situazione stabilizzata, perché, sempre stando al poco che filtra, l'interruzione delle proteste sarebbe dovuto solo alla presenza capillare di forze della repressione.

© Ilfoglio.it - Si parla (e ci sono indizi) di un possibile attacco americano all'Iran

Il 14 gennaio, le proteste in Iran continuano a coinvolgere migliaia di persone, con un bilancio di vittime ancora in evoluzione.

Le recenti tensioni in Iran hanno portato a numerose proteste e perdite di vite umane.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Il 25 gennaio 2026 sono stati pubblicati due nuovi bilanci sulle vittime delle proteste in Iran. Entrambi parlano di oltre 30.000 morti. Numeri enormi, ripresi pedissequamente in queste ore da molti media italiani senza alcuna verifica. È fuori discussione che il re - facebook.com facebook

L’ex capo ufficio della #CIA a #TelAviv parla apertamente dell’utilizzo di #al_Qaida e dell’ #ISIS contro l’ #Iran. x.com