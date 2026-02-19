Leo Gassmann annuncia il tour nei club a maggio i biglietti

Leo Gassmann ha annunciato un tour nei club previsto per maggio. La scelta di suonare in locali più piccoli permette al cantante di creare un rapporto diretto con il pubblico. Intanto, il suo nuovo singolo “Naturale”, già disponibile in pre-save, si fa strada tra i fans. Gassmann si prepara a portare dal vivo le canzoni presentate a Sanremo 2026, coinvolgendo gli ascoltatori in un’atmosfera intima e coinvolgente. I biglietti saranno in vendita a breve, e la band ha già iniziato le prove.

In pre-save Naturale, il brano che Leo Gassmann porta in gara al Festival di Sanremo 2026 e che il cantautore porterà in tour nei club. Leo Gassmann parteciperà al Festival di Sanremo con il singolo Naturale, di cui è disponibile da ora il pre-order. Il singolo è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore ” – racconta Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Leo Gassmann annuncia il tour nei club a maggio, i biglietti Emis Killa annuncia il Club Tour 2026, previsto per maggio, i bigliettiEmis Killa ha annunciato il suo Club Tour 2026, con date previste per il mese di maggio nelle principali città italiane. Leggi anche: Angelina Mango annuncia il tour nei teatri, i biglietti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leo Gassmann a Sanremo 2026: La mia Naturale è una lettera di arrivederci; Leo Gassmann: Rincontrarsi fra 20 anni, facciamo gli auguri a questa coppia; Leo Gassmann torna a Sanremo: Naturale canta il bisogno di pace di una generazione; Leo Gassmann: a Sanremo con Naturale racconto l’amore senza maschere. Il significato e il testo di 'Naturale': la canzone di Leo Gassmann a Sanremo 2026La canzone di Leo Gassmann a Sanremo 2026: testo, significato e il racconto di emozioni autentiche dietro il brano 'Naturale'. notizie.it Leo Gassmann torna protagonista al Festival di Sanremo con il brano NaturaleSul palco del Festival di Sanremo, il romano Leo Gassmann presenta Naturale, un brano che riflette la sua cifra stilistica: sonorità contemporanee, attenzione ai testi e una forte componente emotiva. rainews.it Mentre Leo Gassmann è in gara al Festival con il brano Naturale, papà Alessandro Gassmann ha raccontato che non salirà sul palco dell'Ariston come ospite a sorpresa facebook Guanciale, Levante e Leo Gassmann nella miniserie Rai sulla cattura di Messina Denaro. Su Rai 1 il 3 e il 4 febbraio, il boss è Ninni Bruschetta #ANSA x.com