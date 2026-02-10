Lenergy Pisa Beach Soccer confermato mister Marrucci

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha deciso di confermare mister Marrucci per la prossima stagione. La società nerazzurra vuole continuare sulla stessa strada, puntando sulla stabilità e sulla crescita del team. La squadra campione d’Italia si prepara a ripartire con lo stesso staff tecnico, che ha già contribuito a portarla ai successi recenti.

Il Lenergy Pisa Beach Soccer riparte nel segno della continuità. La società nerazzurra è lieta di annunciare la conferma di mister Matteo Marrucci e dello staff tecnico che guiderà la squadra campione d'Italia anche nella stagione 2026, proseguendo un percorso di crescita e consolidamento.

