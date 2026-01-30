Ostia da piazza Gasparri ai Lotti | blitz nelle aree di spaccio

Gli agenti dei carabinieri di Ostia hanno avviato una serie di controlli nelle zone più a rischio, tra piazza Gasparri e i Lotti. Le forze dell’ordine stanno pattugliando le strade e facendo blitz nelle aree di spaccio per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai residenti. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali arresti o sequestri, ma l’operazione prosegue senza sosta.

Ostia, 30 gennaio 2026 – I carabinieri della Gruppo di Ostia stanno conducendo un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree di piazza Gasparri e dei Lotti, si svolge secondo le direttive del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il dispositivo vede impegnati uomini e mezzi con il supporto del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, del Nucleo Carabinieri Cinofili Santa Maria di Galeria, di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del personale delle API.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

