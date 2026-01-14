Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni | carabinieri sul posto elicottero sorvola la zona

Dopo le recenti aggressioni, le forze dell'ordine hanno effettuato un maxi-blitz alla stazione Termini di Roma. L'intervento, coordinato dai carabinieri, ha visto la partecipazione di reparti specializzati, tra cui unità cinofile, paracadutisti e antiterrorismo. Un elicottero sorvola l’area per garantire la sicurezza e monitorare la zona, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine in un punto nevralgico della città.

L'operazione, coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Roma, ha coinvolto anche reparti di paracadutisti, unità cinofile e antiterrorismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Roma, due violente aggressioni in zona Stazione Termini: gravissimo un 57enne Leggi anche: Maxi blitz alla stazione di Roma Termini: arrestati tre pusher, altri sette nei guai Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma violenta: due aggressioni alla stazione Termini, fermate 4 persone; Pestaggio a Termini, in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Due fermati; Roma, due bande assediano Termini: uno dei capi è un diciottenne che era già stato espulso; 20enne fermato per le aggressioni alla Stazione Termini di Roma, sarebbe già noto alle forze dell'ordine. Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni: carabinieri sul posto, elicottero sorvola la zona - L'operazione, coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Roma, ha coinvolto anche reparti di paracadutisti, unità cinofile e antiterrorismo ... fanpage.it

Roma, maxi-blitz della polizia a Termini, dopo le aggressioni. Funzionario ministeriale pestato, si cerca un quinto uomo - Operazione interforze nella zona attorno alla stazione ferroviaria dove è stato picchiato un funzionario del ministero del Made in Italy. msn.com

Aggressioni a Termini, ridotto in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Blitz degli agenti: quattro fermati - Un video mostrerebbe l’agguato da parte di un gruppo di persone avvenuto ieri sera. quotidiano.net

Blitz dei Carabinieri della Stazione di Napoli Scampia: rintracciato e arrestato un catturando irreperibile dal 2 dicembre 2025, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di droga. Dopo un’attenta attività di osservazio facebook

Blitz della Polizia di Stato nell’area ferroviaria a Gallarate, un arresto per droga e (ri)scatta l’espulsione #in evidenza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.