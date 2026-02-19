L’elefantino più famoso di Roma perde ancora una zanna | storia leggende e misteri di piazza della Minerva

L’elefantino di Piazza della Minerva si rompe ancora una volta una zanna, aggiungendo un nuovo capitolo a una storia lunga e ricca di leggende. L’iconico monumento, situato vicino al Pantheon, ha subito danni recenti che preoccupano i residenti e i turisti. La statua, simbolo di Roma e oggetto di molte fotografie, continua a richiamare l’attenzione non solo per il suo aspetto, ma anche per i misteri che la circondano. La sua presenza rimane un punto di riferimento nel cuore del centro storico.

A pochi passi dal Pantheon, in pieno centro storico a Roma, c’è uno dei monumenti più amati e fotografati della città: l’elefantino di Piazza della Minerva. Simbolo curioso per i turisti, emblema familiare per i romani, in questi giorni ha perso (ancora una volta) una delle sue zanne nell’ennesimo atto di vandalismo. Ma come mai quell’elefantino si trova proprio lì? Quale storia porta sulle sue spalle? Roma: l’elefantino di Piazza della Minerva danneggiato ancora una volta. La storia dietro il monumento. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei giorni scorsi la statua dell’elefantino di Piazza della Minerva è stata nuovamente danneggiata: una zanna della scultura è stata trovata spezzata e recuperata dai tecnici della Sovrintendenza, intervenuti insieme alla polizia locale dopo la segnalazione arrivata in serata.🔗 Leggi su Funweek.it Roma, a Piazza della Minerva rotta una zanna dell’Elefantino del BerniniA Piazza della Minerva a Roma, una zanna dell’Elefantino di Bernini si è rotta ieri mattina, causando il crollo di una parte della scultura. Roma, vandalizzato l’Elefantino di Bernini: zanna spezzata in Piazza della MinervaL’Elefantino di Bernini è stato danneggiato questa mattina a Roma, probabilmente a causa di un atto vandalico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuova pavimentazione al Colosseo, il professore di restauro: Intervento molto brutto e inutile; Spari a Roma in un bar di Bravetta: gambizzato un 73enne, indagini in corso. L’Elefantino di Bernini in Piazza della Minerva a Roma ha una zanna spezzata (ancora una volta)Bernini progettò l’elefantino che sorregge il piccolo obelisco di Piazza delle Minerva su committenza di papa Alessandro VII, nel 1667. Già nel 2016 la statua era stata vandalizzata ... artribune.com Roma: danneggiata la Statua dell'Elefantino di Bernini in Piazza MinervaUno dei suoi simboli più amati e iconici della Capitale, l’Elefantino di Gian Lorenzo Bernini che sorregge l'obelisco in Piazza della Minerva, è stato sfregiato. Ieri sera la scoperta: una delle zanne ... msn.com Roma, il celebre elefantino della Minerva del Bernini danneggiato dai vandali: staccata una zanna Link nei commenti facebook Roma, il celebre elefantino della Minerva del Bernini danneggiato dai vandali: staccata una zanna x.com