Roma a Piazza della Minerva rotta una zanna dell’Elefantino del Bernini

A Piazza della Minerva a Roma, una zanna dell’Elefantino di Bernini si è rotta ieri mattina, causando il crollo di una parte della scultura. La statua, che rappresenta un elefante con un obelisco sulla schiena, è uno dei simboli più riconoscibili della piazza. Ora si indaga per scoprire se il danno è stato provocato da un atto vandalico o se è il risultato di anni di deterioramento. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare i danni e pianificare eventuali interventi di restauro.

Ieri una parte della famosa statua del Bernini si è staccata. Indagini in corso per capire se si tratta di un atto vandalico o di un danneggiamento causato dall'usura. Giuli: "Inammissibile atto vandalico, il Ministero della cultura provvederà al ripristino della scultura" Nuovo danno ad una delle sculture simbolo di Piazza della Minerva. Si è infatti spezzata una zanna dell'Elefantino in marmo, attribuito al Bernini, alla base dell'obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma. L'allarme è scattato nella serata di ieri con una segnalazione inviata alla sovrintendenza comunale. Sul posto è prontamente accorsa la polizia locale, che ha proceduto al recupero della parte della scultura caduta in terra, e avviato contestualmente le indagini.