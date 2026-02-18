Roma vandalizzato l’Elefantino di Bernini | zanna spezzata in Piazza della Minerva

L’Elefantino di Bernini è stato danneggiato questa mattina a Roma, probabilmente a causa di un atto vandalico. La zanna della statua, che rappresenta un elefante con un obelisco sulla schiena, è stata spezzata, lasciando un segno evidente sul monumento. Testimoni raccontano di aver visto persone aggirarsi nella piazza poco prima del danno, ma nessuno ha ancora fornito spiegazioni precise.

Roma, 18 febbraio 2026 – Danneggiata la statua dell'Elefantino con l'obelisco che sorge al centro di piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ai piedi del monumento. L'intervento degli agenti della polizia locale I Gruppo Centro Storico risale a ieri sera, intorno alle 21, dopo essere stati allertati dalla sovrintendenza comunale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state già acquisite e le indagini da parte della polizia locale sono in corso. Non è la prima volta che accade: la statua ad un passo dal Pantheon era stata sfregiata già nel novembre 2016.