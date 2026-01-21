Moda junior il 2025 tra luci e ombre Cresce l’export bebè mercato interno stabile

Il 2025 presenta un quadro articolato per la moda junior italiana. Secondo il report di Confindustria Moda, il settore registra una crescita dell’export di abbigliamento per bambini, mentre il mercato interno si mantiene stabile. Questi dati evidenziano un andamento diversificato, con segnali di sviluppo all’estero e una situazione più equilibrata sul fronte domestico.

Il 2025 si apre con segnali contrastanti per la moda junior italiana. È quanto emerge dalla nota elaborata dall'ufficio studi economici e statistici di Confindustria Moda, che fotografa l'andamento del comparto tra commercio estero e dinamiche del mercato interno.Nei primi sette mesi dell'anno.

Moda junior, il 2025 tra luci e ombre. Cresce l'export bebè, mercato interno stabileDal punto di vista stagionale, l'Autunno/Inverno 2024-25 si chiude senza scossoni rilevanti, ma con andamenti differenziati nei singoli bimestri: positivo l'avvio di stagione (settembre-ottobre, +4,9%

Moda junior italiana ancora in calo, 2025 atteso a -3,2%Dopo un 2024 chiuso a -2,1%, il kidswear italiano dovrebbe archiviare il 2025 con un fatturato di poco superiore ai 3 miliardi di euro, in flessione del -3,2%. Per il valore della produzione si stima

