In tanti verso Vannacci quanti pezzi ha perso la Lega FOTO

Il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sta attirando molti politici, soprattutto tra gli ex eletti della Lega. La crescita di Vannacci mette in difficoltà il Carroccio, che perde pezzi e consensi. L’ex militare, ora europarlamentare, ha lasciato la Lega e sta conquistando spazio con il suo nuovo movimento. La situazione crea tensioni nel panorama politico, con molti che si chiedono quanto possa ancora reggere la posizione della Lega.

Il Carroccio non è più in consigio regionale, resta presente in consiglio comunale a Firenze e in due quartieri su cinque Nei quartieri di Firenze invece alla Lega va peggio. Quattro consiglieri su sei hanno già fatto il salto. Si tratta dei due consiglieri eletti al Q5 (Gualberto Carrara e Franca Innocenti), Salvatore Sibilla del Q1, Michele Petrucciani del Q4 (quest'ultimo, classe '99, era peraltro il segretario della Lega Giovani Firenze). E i due consiglieri di quartiere rimasti non sono certo così sicuri di restare nel Carroccio: Leonardo Batistini del Q4 ad oggi si dice “in dubbio, deciderò nel giro di qualche giorno”, mentre Barbara Nannucci, da sempre nell'area più di destra della Lega, era stata anche lei una vannacciana della prima ora.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Armando Siri, dirigente della Lega, commenta l’addio di Vannacci a Salvini.

La Lega di Firenze perde pezzi uno dopo l’altro.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Argomenti discussi: Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla Lega; Zaia: Su Vannacci era tutto scritto. Sempre stato un corpo estraneo, ora però lasci Bruxelles; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Il flirt dei 5s con Vannacci per un seggio in Parlamento.

Intanto che noi ci sollazziamo con le vicende di vannacci, tanti illustrissimi concittadini continuano a farsi gli affaracci loro. Finirà malissimo. x.com

"Il percorso di Vannacci però ha preso un’altra direzione, che contrasta con le premesse iniziali e con lo spirito che ha determinato la mia personale adesione e quella di tanti altri attivisti" - facebook.com facebook