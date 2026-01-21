L’anno 2024 segna il 110° anniversario della Federazione Pugilistica Italiana, fondata nel marzo 1916 a Milano. Nonostante alcune criticità sui social, i tesserati continuano ad aumentare, e il numero di medaglie conquistate resta una delle misure della crescita del settore. D’Ambrosi, presidente di FederBoxe, sottolinea come il movimento pugilistico italiano mantenga un trend positivo, rafforzando la propria presenza a livello nazionale e internazionale.

L’anno che è appena iniziato è il numero 110 della storia della Federazione Pugilistica Italiana, nata a Milano nel marzo del 1916. Oggi la FPI, con una lunga storia alle spalle di successi olimpici e mondiali, sta lavorando su un nuovo logo e per creare un nuovo brand. Tra qualche mese a Roma, in un palazzetto ancora da ufficializzare, si festeggerà l’avvenimento con una serata nella quale si cercherà di portare sul ring i migliori pugili italiani. In questo clima di celebrazioni, alcune associazioni dilettantistiche se ne sono andate dalla Federazione, per affiliarsi a Enti di Promozione sportiva, i risultati faticano ad arrivare sia nel dilettantismo che nel professionismo e c’è un malcontento tra le varie associazioni sportive in giro per l’Italia per l’aumento della quota annuale ( da 170 euro a 350 ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - D’Ambrosi, presidente FederBoxe: “Il malcontento è sui social, ma aumentano i tesserati. Poche medaglie? Siamo in crescita”

