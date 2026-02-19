Lecce-Inter sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Inter arriva a Lecce dopo la sconfitta in Champions contro il BodoGlimt, con l’obiettivo di riscattarsi. La squadra di Inzaghi cerca punti importanti per risalire in classifica, mentre il Lecce vuole sfruttare il fattore casa. La partita, in programma sabato 21 febbraio alle 18, si gioca al Via del Mare, uno stadio caldo e difficile da espugnare. Entrambe le squadre si preparano a una sfida intensa, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.
L’Inter fa visita al Lecce al Via del Mare per la 26esima giornata di Serie A con l’obiettivo di mettersi subito alle spalle il ko in Champions contro il BodoGlimt. I nerazzurri tornano a focalizzarsi sul campionato, dove hanno allungato grazie a una serie di 6 vittorie consecutive, l’ultima delle quali molto discussa sulla Juve.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Juventus-Lecce (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Juventus e Lecce si disputerà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium.
Atletico Madrid-Espanyol (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pericos attesi al MetropolitanoL’Atletico Madrid ha affrontato l’Espanyol sabato 21 febbraio 2026 alle 21:00, a causa delle recenti prestazioni altalenanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Probabili formazioni Lecce-Inter: chi al posto di Barella e Calhanoglu. Cheddira in vantaggio su StulicProbabili formazioni Lecce Inter - Nella giornata di sabato 21 febbraio, andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce la sfida ... fantamaster.it
Lecce-Inter: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie AL'Inter, dopo aver perso in Norvegia con il Bodo nell'andata dei playoff di Champions, punta all'immediato riscatto in ... msn.com
SERIE A | Doveri arbitra Juventus-Como, Manganiello per Lecce-Inter. MIlan-Parma a Piccinini, Chiffi per Atalanta-Napoli. #ANSA facebook
Qui #Lecce - Allenamento mattutino in vista della gara con l' #Inter: assenti i soliti due x.com