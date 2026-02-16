Bodo Inter Chivu inizia la strategia | in vista della Champions Novità sugli allenamenti

Cristian Chivu ha avviato la sua preparazione con l’Inter per la partita di playoff contro il BodoGlimt, in Norvegia, dopo aver analizzato le forze avversarie. La squadra si allena con intensità, concentrandosi su schemi tattici e esercizi specifici, per affrontare al meglio la sfida che si avvicina. La prima sessione di allenamento ha portato alla luce alcune novità nel programma, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse a disposizione.

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, con Cristian Chivu che ha recuperato una pedina fondamentale.

L’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt.

