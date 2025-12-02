Bastoni Inter il messaggio dopo il premio | Onorato di essere nominato ancora una volta – FOTO

Inter News 24 Bastoni Inter, il difensore celebra il riconoscimento AIC e ringrazia tutti con un post sui social! Le parole del giocatore della Nazionale. Alessandro Bastoni, pilastro dell'Inter e della Nazionale, ha condiviso sui social la sua soddisfazione dopo aver ottenuto il premio come "Difensore Centrale dell'Anno" al Gran Galà del Calcio AIC. Il centrale nerazzurro, classe 1999, continua a essere uno dei punti fermi della retroguardia di Cristian Chivu, oltre che uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni Su X, l'ex Atalanta ha pubblicato un messaggio breve ma significativo: « Onorato di essere nominato ancora una volta "Difensore Centrale dell'Anno" su @grangaladelcalcioaic.

