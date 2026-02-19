Le valanghe adesso fanno davvero paura | perché è cambiato l' indice di rischio

La neve che cade in Trentino dal mattino ha fatto salire il livello di pericolo di valanghe, secondo il bollettino dell’Euregio. Questa mattina, le abbondanti nevicate hanno interessato tutta la regione, causando preoccupazione tra gli appassionati di montagna e i residenti. Le autorità hanno aggiornato il rischio, che ora si aggira tra moderato e marcato, e invitano alla massima prudenza. Le valanghe di oggi sono più frequenti e più pericolose rispetto alle settimane scorse, rendendo necessario monitorare attentamente la situazione.

Secondo il bollettino dell'Euregio si è passato da rischio marcato a forte. Ecco a cosa bisogna fare attenzione "In alcune aree cadrà molta neve - si legge nel report -. Le escursioni e le discese fuori pista richiedono la massima prudenza. La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Al di fuori delle piste assicurate, la situazione valanghiva è in molti punti piuttosto delicata. A livello locale cadranno diffusamente da 30 a 50 centimetri di neve, localmente anche di più. La neve fresca e la neve ventata verranno depositate su un debole manto di neve vecchia soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra del limite del bosco.