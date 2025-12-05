Ho cambiato data di nascita a mia figlia perché era troppo vicina a Natale così ha una giornata dedicata solo a lei Perché non lo fanno più persone? | la trovata dell’influencer Indy Clinton fa discutere
“Ho cambiato la data di nascita a mia figlia perché era troppo vicina a Natale”. L’influencer australiana Indy Clinton ha rivelato il suo gesto su Tiktok, dividendo la community. “ Perché non lo fanno più persone? ” si è chiesta la donna, mamma di tre bambini, raccontando di aver compiuto il gesto per permettere alla figlia di festeggiare il compleanno e il Natale in periodi differenti, così da regalare alla bimba una giornata dedicata esclusivamente a lei. L’australiana ha spiegato che la bambina, essendo piccola, non avrà problemi in futuro dato che, ad oggi, non ha la piena consapevolezza della sua reale data di nascita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Shiva non rallenta: in 24 ore la data a Milano è andata esaurita… e qualcosa è già cambiato nel tour del 2026. Il quadro completo, con tutte le tappe aggiornate, è nell’articolo su All Music Italia. Leggi l’articolo su Allmusicitalia.it - facebook.com Vai su Facebook