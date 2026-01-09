Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, l’Ucraina è stata interessata da un intenso attacco russo, che ha coinvolto diverse regioni, tra cui Leopoli. Tra le notizie di oggi, la dichiarazione di Putin sull’uso di un nuovo supermissile ha suscitato preoccupazioni in Europa. Questo episodio evidenzia le tensioni in corso e le implicazioni sulla sicurezza nella regione.

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio l’Ucraina è stata colpita da un nuovo massiccio attacco russo che ha interessato diverse aree del Paese, compresa Leopoli, nell’ovest. Otto esplosioni quasi simultanee hanno illuminato la notte senza essere precedute dal rumore dei motori o dal fuoco della contraerea, un dettaglio che ha subito fatto ipotizzare l’impiego di un missile balistico di nuova generazione. L’ipotesi del missile Oreshnik. Secondo le autorità ucraine e diverse fonti militari, Mosca avrebbe utilizzato il missile balistico a medio raggio Oreshnik, già impiegato una sola volta in passato contro l’area industriale di Dnipro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È successo davvero”, Putin colpisce con il supermissile. E l’Europa adesso ha paura

Leggi anche: Cos’è “l’invincibile” supermissile nucleare di Putin

Leggi anche: Stranger Things 5: cosa è successo davvero a Max (e dove si trova adesso)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Droni sulla villa di Putin: cosa è successo davvero (e perché Trump crede alla versione del Cremlino) - Il Cremlino e il ministero della difesa diffondono spesso informazioni non verificate quando si tratta del fronte ucraino. msn.com