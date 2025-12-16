Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico | 10 morti tra le vittime 3 bambini

Un incidente aereo si è verificato nelle ultime ore nella zona di San Mateo Atenco, vicino all'aeroporto di Toluca, in Messico. L'aereo ha fallito un atterraggio di emergenza e si è schiantato, causando la morte di dieci persone, tra cui tre bambini. L'evento ha suscitato grande preoccupazione nella regione.

Un incidente aereo si è verificato nelle scorse ore nella zona di San Mateo Atenco, un'area industriale a 5 chilometri dall'aeroporto di Toluca, in Messico. Il jet privato ha provato a fare un atterraggio di emergenza ma senza successo, andando a impattare contro il capannone di una attività commerciale: 10 morti.

