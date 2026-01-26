Iran, oltre 30 mila le vittime. Imminente intervento militare di Washington

L’Iran continua ad attraversare un periodo di forte tensione, con oltre 30.000 vittime nella repressione interna. La situazione si fa sempre più complessa, mentre si prospetta un possibile intervento militare di Washington. Questi sviluppi sollevano preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulla sicurezza internazionale, richiedendo un’attenzione attenta e informata sulla crisi in corso.

In Iran altissima tensione mentre sembra imminente un intervento militare di Washington. Agghiaccianti i dati della repressione. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ci sono molti modi di sostenere le proteste in Iran senza un intervento militareIn Iran, numerose persone di diverse fasce sociali, tra cui studenti, giovani, commercianti e cittadini comuni, stanno manifestando pacificamente da settimane.

Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militareL’Iran è al centro di proteste prolungate, spingendo gli Stati Uniti a valutare diverse risposte.

