Arrestato l’ex principe Andrea | accuse di abuso d’ufficio legate al caso Epstein

L’ex principe Andrea, figlio della regina Elisabetta II, è stato arrestato a Sandringham per sospetti di abuso d’ufficio. La polizia britannica lo ha fermato nella sua residenza, collegando il suo coinvolgimento a presunte condivisioni di informazioni riservate con Jeffrey Epstein. Secondo le indagini, Andrea avrebbe utilizzato il suo ruolo ufficiale per favorire Epstein, che era al centro di numerose accuse di traffico di minori. L’arresto arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul caso e sulle attività dell’ex membro della famiglia reale.

Il fermo nella residenza di Sandringham. L'ex principe Andrea, figlio della defunta Elisabetta II, è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere Jeffrey Epstein durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di emissario commerciale per il governo di Londra. Il fermo è avvenuto nella residenza privata di Sandringham, nel Norfolk, all'interno della tenuta reale dove Andrea Mountbatten-Windsor – ormai privato dei titoli ufficiali – si era trasferito dopo aver lasciato il Royal Lodge, nei pressi del Castello di Windsor.

