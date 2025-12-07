Lecce no alle strisce blu | Pronti ad andare in Consiglio per farci sentire

«Siamo pronti a presentarci in Consiglio comunale per far sentire la nostra voce». Il malumore serpeggiava fortissimo ieri mattina in zona Salesiani, dove si sono recati i consiglieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, no alle strisce blu: «Pronti ad andare in Consiglio per farci sentire»

