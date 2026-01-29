Migranti l’Ue sposa la linea italiana | tolleranza zero e rimpatrio per i clandestini

La Commissione europea ha annunciato una nuova strategia sui visti, allineandosi alla linea dura dell’Italia sui migranti clandestini. La proposta prevede di semplificare i visti come strumento di pressione sui Paesi extra UE che non collaborano sui rimpatri. L’obiettivo è rafforzare le misure di controllo e accelerare le procedure di rimpatrio per chi entra illegalmente.

La Commissione europea presenta la sua prima strategia di sempre sui visti, imperniata tra l'altro su una proposta di revisione legislativa che mira a rendere più facile usare i visti come leva nei confronti di quei Paesi extra UE che non collaborano in materia di rimpatri dei propri cittadini entrati illegalmente. Una linea che è in coerenza con quanto già adottato dal governo italiano. La decisione e i rimpatri. La politica UE in materia di visite per soggiorni di breve durata, spiega l'esecutivo comunitario, prevede che i Paesi terzi riammettano i propri cittadini che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE .

