Consulenze promozioni e budget gonfiati | le spese pazze di Petrecca a carico dei contribuenti Rai in sciopero contro le mancate dimissioni

Da open.online 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, coinvolto in polemiche per consulenze, promozioni e budget gonfiati a spese dei contribuenti, è finito ancora sotto i riflettori dopo essere stato protagonista di alcune gaffe durante la telecronaca delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno attirato l’attenzione anche del New York Times.

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca da giorni è nell’occhio del ciclone per le sue papere, finite pure sul New York Times, durante la telecronaca della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ma sul tavolo dei vertici Rai, oltre alla figuraccia che ha portato prima solo i giornalisti di Rai Sport, poi della Rai tutta a ritirare le firme da servizi e dirette, sono finite anche le spese di Petrecca. E non sono leggere. Il 3 febbraio, nel corso di una riunione con il capo del personale, sono state segnalate le spese pazze del direttore: un’escalation fatta di assunzioni, promozioni e gratifiche come non se ne vedevano da tempo, ma soprattutto di un budget cresciuto in modo vistoso.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

