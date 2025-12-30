Nel 2026, Louis Vuitton presenta una nuova collezione delle sue borse più iconiche, consolidando il suo patrimonio storico. In un contesto di mercato che richiede solidità e identità, il brand rinnova i suoi modelli classici, mantenendo intatto il legame con il passato e la tradizione del lusso. Un'operazione che sottolinea l'importanza di preservare le proprie radici pur guardando al futuro.

I n un momento in cui il lusso è chiamato a dimostrare solidità, identità e visione, guardare al proprio archivio e alle sue icone storiche diventa inevitabile. La differenza, in questo caso, la fa la storia. Non tutti i brand possono contare su un simbolo capace di reggere il passare del tempo senza apparire stucchevole. Louis Vuitton sì. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X Il suo Monogram, nato alla fine dell’Ottocento come risposta concreta alla contraffazione, compie nel 2026 130 anni. Un traguardo che non si limita a celebrare un anniversario, ma diventa l’occasione per rileggere un segno capace di attraversare epoche e direttori creativi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il primo amore non si scorda mai. Louis Vuitton nel 2026 rilancia le sue borse più iconiche

Leggi anche: Furto da Louis Vuitton e Valentino: ritrovate le borse

Leggi anche: Il primo amore non si scorda mai? Tutta colpa dei libri e del cinema (e del romanticismo ovviamente)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ornella Muti e la storia con Luca di Montezemolo, il primo grande amore: Finì perché lui aveva un'altra; Desiderio, attesa e smania repressa: il 2025 è stato l'anno dello yearning, in tv (e non solo); Ornella Muti e la storia d' amore con Adriano Celentano | Ecco com' è andata.

Il primo amore non si scorda mai? Tutta colpa dei libri e del cinema (e del romanticismo ovviamente) - Succede così, che a distanza di 10, 15 o 20 anni si continui a magnificare il ricordo di una relazione che a 16 anni ci sembrava il paradiso. fanpage.it

Il primo amore non si scorda mai - E per ritrovare il quale sempre più italiani sarebbero disposti a ... tgcom24.mediaset.it

RICERCA USA/ Il “trauma” del primo amore non si scorda mai e può durare tutta la vita. Il trucco? Benessere e autostima - Oltre che il titolo di una canzone, ora è anche una verità provata scientificamente. ilsussidiario.net

La storia di un grandissimo amore JUVENTUS. PRIMO AMORE è al cinema solo il 16, 17 e 18 febbraio. Le prevendite aprono il 16 gennaio! Tutte le info su nexostudios.it Radio Deejay La Gazzetta dello Sport MYmovies.it #JuventusPrimoAmore #Juve #Al - facebook.com facebook