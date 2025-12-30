Il primo amore non si scorda mai Louis Vuitton nel 2026 rilancia le sue borse più iconiche
Nel 2026, Louis Vuitton presenta una nuova collezione delle sue borse più iconiche, consolidando il suo patrimonio storico. In un contesto di mercato che richiede solidità e identità, il brand rinnova i suoi modelli classici, mantenendo intatto il legame con il passato e la tradizione del lusso. Un'operazione che sottolinea l'importanza di preservare le proprie radici pur guardando al futuro.
I n un momento in cui il lusso è chiamato a dimostrare solidità, identità e visione, guardare al proprio archivio e alle sue icone storiche diventa inevitabile. La differenza, in questo caso, la fa la storia. Non tutti i brand possono contare su un simbolo capace di reggere il passare del tempo senza apparire stucchevole. Louis Vuitton sì. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X Il suo Monogram, nato alla fine dell’Ottocento come risposta concreta alla contraffazione, compie nel 2026 130 anni. Un traguardo che non si limita a celebrare un anniversario, ma diventa l’occasione per rileggere un segno capace di attraversare epoche e direttori creativi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
