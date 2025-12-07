FC 26 Nuova Evoluzione | Portento d’argento – L’Argento si Trasforma in Oro Joga Bonito! Silver Skiller
È disponibile l’Evoluzione “Portento d’argento” (21 giorni), una EVO massiva e gratuita specificamente progettata per carte Argento, che le trasforma in attaccanti o centrocampisti estremamente tecnici con 5 Stelle Mosse Abilità. Requisiti e Restrizioni. Durata: 21 giorni.. Costo: Gratuita.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 74 OVR (Solo Argento).. Velocità max: 84.. N° stili di gioco+ max: 0 (prima dell’EVO).. Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (Massivo +15 GEN e 5 SM). Questa EVO è la chiave per creare una carta Argento di altissimo livello, raggiungendo il massimo OVR di 74, ma con statistiche Meta da oro e l’aggiunta di 5 stelle Abilità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
