Le Shamals | Il nostro show è cinematografico

Le Shamals, band nota per il loro stile cinematografico, hanno portato un’energia travolgente durante l’ultimo concerto a Carugate, il 19 febbraio 2026. La loro esibizione ha attirato un pubblico entusiasta, che ha apprezzato le melodie coinvolgenti e le immagini visive proiettate sullo sfondo. L’evento, parte della rassegna ‘Re Nudo – Live Music Club’, mira a sostenere la musica indipendente e d’autore. La serata ha dimostrato ancora una volta come la scena musicale locale continui a crescere. La prossima tappa si terrà tra due settimane.

Carugate, 19 febbraio 2026 – Penultimo appuntamento con la rassegna 'Re Nudo – Live Music Club' organizzata da Re Nudo per riportare dal vivo nei club e nei circoli culturali la musica indipendente e d'autore. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con FindYourLive, portale fondato dal giornalista e scrittore milanese Fabio Alcini che mette in contatto artisti e location per concerti ed eventi live. Venerdì 20 febbraio all'Arci Area di Carugate in via Garibaldi 26 dalle 21.30 protagoniste della serata le Shamals, quintetto femminile che fonde jazz, soul e blues con uno stile personale e trascinante.