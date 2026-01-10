CARNE | un horror sulla maternità che cambia le regole del set cinematografico

CARNE è un film che esplora il tema della maternità, affrontandolo con delicatezza e profondità. Il progetto nasce dall’esigenza di raccontare una realtà complessa e spesso trascurata, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo. Con un approccio sobrio e rispettoso, CARNE si propone di cambiare le regole del cinema, portando alla luce storie che meritano di essere ascoltate e comprese.

CARNE è uno di quei progetti che nascono dal bisogno urgente di raccontare qualcosa che, troppo spesso, resta ai margini. È un cortometraggio horror autoriale, ma prima ancora è una riflessione profonda e coraggiosa sulla maternità, sulla solitudine che può accompagnarla e su come il cinema possa diventare uno strumento di cambiamento reale, non solo simbolico. Diretto da Laura Plebani, CARNE sceglie il linguaggio del genere per dare forma a emozioni difficili da nominare: la fatica quotidiana, il senso di inadeguatezza, la paura di non essere all'altezza, ma anche l'amore assoluto e viscerale che lega una madre al proprio figlio.

