Il Museo Federico II Stupur Mundi si trasforma in un set cinematografico | al via le scene del nuovo con Riccardo Scamarcio

JESI - Fra pochi giorni il Museo Federico II Stupor Mundi di Jesi si trasformerà in set cinematografico, ospitando alcune scene di un nuovo film sulla figura dell'imperatore e con protagonista Riccardo Scamarcio. “Dopo un lungo lavoro di circa otto mesi, siamo davvero entusiasti di aver coinvolto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Segnalo la nuova mostra allestita presso il Museo Lechi di Montichiari, curata dal dott. Federico Troletti e dedicata agli eventi e alle “visioni” che interessarono Montichiari nel 1859, anno decisivo per il processo di unificazione nazionale. Ho avuto il piacere di - facebook.com Vai su Facebook

Il museo Stupor Mundi diventa set cinematografico con Scamarcio - A Jesi alcune scene del nuovo film sulla figura dell’imperatore con protagonista l’attore pugliese che il 12 dicembre sarà in città. Segnala msn.com

Il Museo Federico II passa al Comune - Era stato inaugurato il 1 luglio 2017, fortemente voluto dall’imprenditore Gennaro Pieralisi che l’aveva finanziato con 1 milione di euro e aveva ottenuto che Fondazione Marche partecipasse con ... corriereadriatico.it scrive

Fase 3: start up di giovani per il museo Federico II di Jesi - C'è una start up di sette giovani under 35, marchigiani, guidati dall'esperienza di Fabrizio Renzi - Segnala ansa.it

Il Festival Federico II Stupor Mundi - nel qui e ora, in occasione della prima edizione del Festival Federico II Stupor Mundi - Come scrive rainews.it

Arte orafa e moda, ecco i lavori. Anche una spilla per Federico II - Un falco stiilizzato in onore del maestro ed ex docente Catani. Come scrive msn.com

Festival Federico II Stupor Mundi ad Ancona e Jesi: il programma dell’evento dedicato all’imperatore - Una manifestazione per celebrare il mito del sovrano a 800 anni dalla fondazione dell’università di Napoli che porta il suo nome. Da lettera43.it