Comunità Montana Alburni | grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitano

La recente vicenda alla Comunità Montana Alburni solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla governance locale. La nota del sindaco di Roscigno evidenzia come gli eventi abbiano rappresentato un serio rischio per il rispetto delle regole democratiche e per il corretto funzionamento delle istituzioni. È fondamentale analizzare con attenzione quanto accaduto, al fine di preservare i principi fondamentali della rappresentanza e della partecipazione civica nella provincia di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Roscigno: "Quanto accaduto in seno alla Comunità Montana Alburni rappresenta un fatto di eccezionale gravità sotto il profilo democratico e istituzionale. Il Sindaco di Roscigno, legittimo rappresentante del proprio Comune, è stato estromesso con un vero e proprio colpo di mano procedurale dalla discussione dei primi due punti all'ordine del giorno, con una forzatura regolamentare che ha impedito il libero esercizio delle sue funzioni. Una scelta arbitraria, giustificata strumentalmente dalla tesi secondo cui la discussione del terzo punto avrebbe consentito l'ingresso in Consiglio, alterando così gli equilibri assembleari.

