Partito democratico senza pace Casa Dem | Aspettiamo ancora il partito unitario di Bernardini

Il Partito Democratico affronta una fase di incertezza, con le tensioni interne e le attese per un partito unitario di Bernardini. I congressi continuano a rappresentare momenti complessi, riflettendo le sfide di un percorso di consolidamento e dialogo. Questa situazione evidenzia la necessità di un percorso condiviso per rafforzare l’unità e la stabilità interna del partito.

I congressi nel Partito democratico sono come gli esami nella vita dei comuni mortali: non finiscono mai. E infatti, esaurita la fase congressuale, smaltita la coda polemica fatta di accuse, ricorsi, contestazioni e presunti accordi, dentro i dem è ancora tutto un gran subbuglio. La vicenda, in pillole. La sfida tra le due mozioni (Casa democratica e Passione democratica) a Terni è stata particolarmente accesa. E se a livello regionale a prevalere è stata la “passione” (con l’elezione a segretario di Damiano Bernardini, sindaco di Baschi) che ha incassato circa il 61 per cento dei voti, in provincia di Terni è stato quasi pareggio: 516 voti per Pierluigi Spinelli contro 513 per Bernardini, eleggendo 40 delegati ciascuno.🔗 Leggi su Ternitoday.it

