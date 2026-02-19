Le regole devono sempre valere per tutti

Lo scorso fine settimana, il giornalista Feltri ha pubblicato un articolo in cui mette in guardia sui rischi di rapimenti di bambini da parte di immigrati. La sua analisi si basa su alcuni casi specifici avvenuti recentemente, che ha collegato a possibili pericoli legati all’immigrazione. La sua denuncia ha suscitato reazioni diverse tra i lettori e le autorità. Intanto, molte persone chiedono di approfondire i fatti prima di trarre conclusioni definitive. La discussione si accende sui social e nelle piazze della città.

Gentile Direttore Feltri, qualche giorno fa lei ha scritto un articolo sui tentativi di rapimento di bambini da parte di immigrati, mettendoci in guardia riguardo a questo fenomeno. Martedì sera un altro caso. Stavolta non a Bergamo, ma a Napoli. Ancora una volta, ha proprio ragione lei. Grazie. Gabriella De Luca Cara Gabriella, ti confesso che talvolta preferirei avere torto. Non c'è alcuna soddisfazione nell'«azzeccare» un fenomeno quando in gioco ci sono madri terrorizzate e bambini strattonati all'uscita di un supermercato. Non è questione di chiaroveggenza. I giornalisti non leggono il futuro: osservano il presente.