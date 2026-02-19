Le pagelle Bertolo è un muro Maldonado preciso Della Latta leonino Super Kharmoud

Giuliani ha mantenuto la porta inviolata in una partita senza grandi emozioni, mentre Costa Pisani ha dominato il duello con Teleschi, costringendo Maurizi a cambiare giocatore nel primo tempo. Bertolo si conferma un difensore solido, mentre Maldonado si distingue per la precisione nei passaggi. Della Latta si impegna con grinta, e Kharmoud mostra un grande spirito combattivo. La gara si sviluppa con intensità e qualche spunto interessante, lasciando i tifosi con molte aspettative per le prossime sfide.

GIULIANI 6,5 Nessun miracolo ma ordinaria amministrazione ben svolta. COSTA PISANI 7 Stravince il duello con Teleschi nel primo tempo e costringe Maurizi al cambio anticipato. PELLIZZARI 6,5 Solido e affidabile in tutte le letture difensive e nei duelli con gli attaccanti. BERTOLO 7 In gare così il capitano si esalta: dalle sue parti non si passa neanche stavolta. TEMPRE 6 Buona prestazione di contenimento a sinistra (29' st TRAORÈ 6 Aiuta a gestire il doppio vantaggio). DELLA LATTA 6,5 Lotta come un leone e vince tanti duelli in mediana (25' st ROSSI 6 Porta energia in mezzo al campo). MALDONADO 6,5 Bravissimo nella doppia fase davanti alla difesa e nell'impostare la manovra.