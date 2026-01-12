le pagelle degli arancioni della latta garanzia rodaggio per saporetti

Le pagelle degli Arancioni offrono un’analisi obiettiva delle prestazioni dei giocatori, evidenziando le principali azioni e contributi in campo. Della Latta si conferma una garanzia, mentre Saporetti si avvia a un rodaggio importante. Di seguito, i giudizi dettagliati di tutti i protagonisti, con valutazioni che riflettono impegno e rendimento durante l’incontro.

GIULIANI 6,5. Un paio di uscite alte e una sola parata, ma fondamentale, su Bertazzoli. COSTA PISANI 6,5. Il classe 2008 continua a migliorare per personalità e intraprendenza. Un altro pomeriggio al di sopra della sufficienza. GENNARI 7. Domina, come sempre, sui duelli aerei, respingendo al mittente tutti i traversoni che arrivano in area. BERTOLO 7. Il capitano si conferma una certezza nella propria metà campo. Guida la retroguardia e si proietta anche in avanti. PELLEGRINO 6. Altra prova senza sbavature per il numero tre, che tiene botta in modo efficace contro il dirimpettaio in maglia bianca (45’ st TEMPRE SV). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

