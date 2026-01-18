Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei protagonisti. Giuliani si distingue con un 7,5 grazie a interventi decisivi, come la parata su Leonardi e la costante presenza tra i pali. Biagi si impone nel centrocampo come dominatore, mentre Della Latta si conferma leader in campo. Questi giudizi offrono un’analisi oggettiva delle performance, fornendo uno sguardo chiaro e preciso sull’andamento della gara.

GIULIANI 7,5 In apertura salva su Leonardi tenendo lo 0-0, bravo anche nella ripresa sempre sul numero nove di casa (42’ st MAGALOTTI SV). COSTA PISANI 6 Qualche incertezza. GENNARI 6,5 Bravo sia a giocare d’anticipo che in marcatura. BERTOLO 6 Gioca una partita attenta. PELLEGRINO 6 Spinge nel primo tempo, meno nella ripresa. DELLA LATTA 7 Tocca tanti palloni e lo fa sempre in modo intelligente (16’ st CAMPAGNA 6,5 Prima un’ammonizione ingenua, poi il gol del momentaneo 0-4 con una serpentina). MALDONADO 6,5 Sempre nel cuore del gioco (21’ st ROSSI 6 Entra a partita praticamente finita). BIAGI 7,5 Dominatore del centrocampo, dà il via all’azione del primo gol e si procura il rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Saracinesca Giuliani. Biagi dominatore del centrocampo. Della Latta leader

