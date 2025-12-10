Inter-Liverpool 0-1 le pagelle | Bastoni ingenuo Mkhitaryan leader silenzioso

Nella quinta giornata di Champions League, Inter e Liverpool si sfidano in una partita combattuta che si conclude con il risultato di 0-1. La sfida è decisa da un rigore di Szoboszlai, evidenziando le prestazioni di alcuni protagonisti in campo e le criticità che hanno influenzato l'esito della partita.

Termina con il risultato di 0-1 il match tra Inter e Liverpool, sfida valida per la quinta giornata di Champions League, a causa del rigore di Szboszlai. La squadra di Chivu, nonostante le ultime due sconfitte, rimane comunque nella zona calda della classifica, in attesa degli altri match europei che si giocheranno nella giornata di domani. Inter, le pagelle. SOMMER 6: Chiamato in causa poche volte, ma sempre reattivo. Il gol annullato dall’arbitro lo grazia. AKANJI 6.5: Partita iniziata sottotono; nel secondo tempo però si ritrova ad essere decisivo in diverse occasioni allontanando pericoli dalla porta di Sommer ACERBI 6: Nella mezz’ora passata in campo, Acerbi è riuscito a mantenere alta la linea difensiva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Liverpool 0-1, le pagelle: Bastoni ingenuo, Mkhitaryan leader silenzioso

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook

#Inter-Liverpool 0-0 all’intervallo (ko Calha e #Acerbi). #Chelsea in vantaggio 1-0 in casa dell’Atalanta Vai su X

Champions League, Inter-Liverpool 0-1: ingenuità Bastoni, Szoboszlai manda ko Chivu di rigore - Partita equilibrata decisa da un episodio a San Siro, con la trattenuta di Bastoni su Bradley punita col rigore segnato da Szoboszlai ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it