Pagelle Inter Liverpool | Luis Henrique torna horror Zielinski professore Bastoni ingenuo
Le pagelle di Inter-Liverpool analizzano le performance dei protagonisti in campo durante la 6^ giornata di Champions League allo stadio di San Siro. Tra luci e ombre, i giudizi si concentrano sui singoli, evidenziando gli aspetti più significativi delle loro prestazioni in una partita decisiva per il gruppo.
di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Liverpool: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 6^ giornata di Champions League. Finisce qui Inter Liverpool, risultato finale di 0 a 1nel match valevole per il 6° turno della League Phase della Champions League: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Una serata amara e densa di polemiche quella vissuta a San Siro, dove l’ Inter esce sconfitta di misura nella supersfida di Champions League contro il Liverpool. La formazione guidata da Cristian Chivu cade per 0-1, punita da un episodio che farà discutere a lungo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pagelle Ajax Inter, TOP e FLOP del match di Champions League
Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram (8) zittisce le critiche, Pio Esposito (7,5) che debutto, Calhanoglu (7) fa girare la squadra
Pagelle Ajax Inter: Thuram indomabile, Sommer si riscatta e che prova di Pio Esposito!
Pagelle Inter-Como: Luis Henrique si prende la scena. Nico Paz non brilla, ma combatte. Chivu e Fabregas... - facebook.com Vai su Facebook
#InterVenezia, le pagelle di CM: Diouf è una sorpresa, Bonny implacabile calciomercato.com/liste/inter-ve… #Inter #Venezia #CoppaItalia Vai su X
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds - Liverpool da Thuram a Lautaro passando per Acerbi Sommer Bastoni e van Dijk. calciomercato.it scrive
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... firenzepost.it
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta notizieaudaci.it