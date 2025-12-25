come le nuove tigri del sud est asiatico sfidano il disordine globale

Un tempo, si parlava di tigri asiatiche. Crescita economica rapidissima, forte spinta all’industrializzazione orientata all’ export, massicci investimenti in istruzione e capitale umano, ruolo attivo dello Stato nella guida dello sviluppo e una progressiva integrazione nei mercati globali. Con questi ingredienti Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore si trasformarono tra gli Anni 70 e 80 da economie povere o agricole in potenze industriali e finanziarie. Una tendenza che in questi anni si sta spostando decisamente verso i Paesi del Sudest, che provano a replicare il successo di quanto accaduto in Cina e Asia orientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

