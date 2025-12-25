Come le nuove tigri del Sud-est asiatico sfidano il disordine globale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo, si parlava di tigri asiatiche. Crescita economica rapidissima, forte spinta all’industrializzazione orientata all’ export, massicci investimenti in  istruzione e capitale umano, ruolo attivo dello Stato nella guida dello sviluppo e una progressiva integrazione nei mercati globali. Con questi ingredienti Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore si trasformarono tra gli Anni 70 e 80 da economie povere o agricole in  potenze industriali e finanziarie. Una tendenza che in questi anni si sta spostando decisamente verso i Paesi del Sudest, che provano a replicare il successo di quanto accaduto in Cina e Asia orientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

come le nuove tigri del sud est asiatico sfidano il disordine globale

© Lettera43.it - Come le nuove tigri del Sud-est asiatico sfidano il disordine globale

Leggi anche: A Kuala Lumpur il meeting delle nazioni del Sud-est asiatico: l’ingresso di Timor Est è una tappa cruciale

Leggi anche: L’Asia oltre la Cina: opportunità per il lusso maschile nel Sud-est asiatico del 2026.

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.