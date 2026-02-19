Le nuove regine d’Europa cambiano la storia

Le nuove regine d’Europa si preparano a salire sui troni, spostando gli equilibri tradizionali. La causa è la decisione di adottare la primogenitura assoluta, che privilegia il primo figlio indipendentemente dal genere. Questa scelta ha già portato alla nomina di giovani sovrane, come in Norvegia e Svezia, aprendo la strada a un cambio di paradigma nel mondo monarchico. Ora, i regni più antichi si trovano di fronte a una realtà diversa, con donne che si affacciano come protagoniste di un nuovo capitolo storico.

. La primogenitura assoluta riscrive le regole. In Europa le corone non guardano più al sesso ma alla primogenitura, e così una nuova generazione di donne si prepara a salire sui troni che per secoli hanno rappresentato un dominio quasi esclusivo maschile. Oggi la monarchia intreccia tradizione e modernità in un unico, luminoso disegno e racconta una trasformazione che segna una pagina decisiva della storia continentale. Paesi come i Paesi Bassi e la Norvegia applicano il criterio della primogenitura assoluta: il figlio maggiore eredita la corona indipendentemente dal genere.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Cilento: Nuove scoperte scientifiche illuminano la storia antica dell’umanità in EuropaNegli ultimi anni, il Cilento si è confermato come un sito di grande rilevanza per la comprensione delle origini dell’uomo in Europa.

Leggi anche: Le nuove sfide dell’agricoltura: "Giovani, tecnologie, qualità. Così cambiano le campagne"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.