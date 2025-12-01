Le nuove sfide dell’agricoltura | Giovani tecnologie qualità Così cambiano le campagne

ll ritorno dei giovani, un'agricoltura 5.0, il banco di prova dei cambiamenti climatici. E' tempo di cambiamento nelle campagne. Giovani tra i campi, stiamo assistendo ad un ritorno? "Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità dei giovani nel considerare un'opportunità il lavoro in agricoltura, grazie anche alle tante iniziative messe in campo dalla nostra organizzazione, come dal processo di modernizzazione che ha toccato in modo molto evidente il settore agricolo, ormai coinvolto a pieno titolo nell'utilizzo di tecnologie avanzate, piuttosto che dal nascere di nuove professionalità nell'ambito della coltivazione, delle nuove tecniche produttive, della riscoperta di un'attività che ti mette in relazione con l'ambiente e con la natura", risponde Federico Fugaroli presidente provinciale Coldiretti Ferrara.

Le nuove sfide dell'agricoltura: "Giovani, tecnologie, qualità. Così cambiano le campagne" - Federico Fugaroli presidente provinciale Coldiretti Ferrara: "Gli under 35 sono aumentati del 18%.

