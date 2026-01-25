Cilento | Nuove scoperte scientifiche illuminano la storia antica dell’umanità in Europa

Negli ultimi anni, il Cilento si è confermato come un sito di grande rilevanza per la comprensione delle origini dell’uomo in Europa. Le recenti scoperte scientifiche hanno contribuito a chiarire i percorsi di insediamento e le prime presenze umane in questa regione, offrendo nuovi spunti sulla storia antica del continente. Questi progressi rappresentano un passo importante per ricostruire il passato preistorico e la diffusione delle prime comunità umane in Europa.

Negli ultimi anni, nel Cilento è emerso come un crocevia cruciale nella storia del popolamento umano in Europa. Grazie a nuove evidenze scientifiche, la nostra comprensione delle origini delle popolazioni che hanno abitato questa regione si sta arricchendo e affinando con dettagli sorprendenti. Recentemente, un’importante ricerca ha svelato informazioni inedite sui resti di uno dei più antichi Neanderthal mai documentati nell’Italia meridionale, rinvenuti nella Grotta del Poggio, a Marina di Camerota. Le scoperte effettuate nel sito della Grotta del Poggio non sono solo interessanti dal punto di vista archeologico, ma rappresentano una pietra miliare per la paleoantropologia. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

