Le Nike Zoom Vomero 5 Blue Void si confermano tra le scarpe più gettonate per l’inverno, portando avanti il trend del revival Y2K anche nel 2026. Le nuove versioni sono più pratiche, pensate per affrontare le giornate fredde e umide, senza rinunciare allo stile. La moda di quegli anni torna di moda, ma con un tocco più attuale e funzionale.

Le Nike Zoom Vomero 5 Blue Void confermano che il revival Y2K non solo è ancora vivo nel 2026, ma è diventato più intelligente. Più tecnico e adatto alla vita quotidiana. Questa nuova colorazione di una delle silhouette più amate dell'archivio recente di Nike adatta la sua estetica runner dei primi anni 2000 a un contesto chiaramente invernale, senza perdere nemmeno un grammo di personalità. Perché se c'è qualcosa che definisce le Vomero 5 è proprio quel mix così particolare di nostalgia e prestazioni. Nate originariamente come scarpe da corsa di alto livello, oggi sono un'icona delle sofisticate dad shoe: complesse, ricche di strati, con un'estetica quasi industriale che si adatta perfettamente al gusto contemporaneo per il tecnico e il funzionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike Zoom Vomero 5 Blue Void sono le scarpe Y2K più adatte all'inverno

