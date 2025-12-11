Nike crea la scarpa da trail running definitiva | nasce la ACG Zegama pensata per ogni terreno

Nike presenta la ACG Zegama, la scarpa da trail running ideata per affrontare ogni tipo di terreno. Questa nuova creazione unisce tecnologia e design innovativo, offrendo performance elevate e comfort in ogni avventura outdoor. La ACG Zegama si conferma così come la scelta definitiva per gli appassionati di trail running e outdoor.

Correre su ogni terreno possibile. È la promessa della Nike ACG Zegama, una scarpa che non nasce a tavolino, ma dopo centinaia di chilometri percorsi da atleti d'élite su percorsi reali, e che mette insieme ammortizzazione massima, stabilità e un grip capace di affrontare condizioni estreme. Si tratta della proposta più tecnica della linea All Conditions Gear, il laboratorio outdoor di Nike che, dagli Anni '80, fonde estetica e funzionalità per chi passa più tempo su ghiaioni e creste che su asfalto.

