Eileen Gu una sciatrice speciale | dagli ori olimpici alle sfilate per Vuitton

Eileen Gu, la sciatrice cinese-americana, torna a far parlare di sé. Dopo aver conquistato due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici, ora sfila per Vuitton e si fa strada anche nel mondo della moda. La sua doppia carriera alterna le piste da sci alle passerelle, attirando l’attenzione di tutti.

Tra le protagoniste più attese dei Giochi Olimpici c'è Eileen Gu, star non solo nel freestyle ma anche in passerella. La 22enne cinese di origini statunitensi ha già vinto due ori e un argento alle Olimpiadi di Pechino nel 2022, ma si è contraddistinta anche per le sfilate di moda con brand iconici come Vuitton e Tiffany. E ora punta a tornare sul gradino più alto del podio a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Eileen Gu si conferma una delle atlete più pagate al mondo.

Eileen Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci)Eileen Gu è la miglior sciatrice freestyle del mondo, è americana ma anche cinese, e fa anche la modella. E' un caso commerciale mai visto ... ilnapolista.it

Eileen Gu, la regina del freestyle a Milano Cortina: guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci)Nata a San Francisco, la stella dello sci acrobatico gareggia per la Cina (e a Pechino 2022 ha vinto due ori e un argento). È la quarta atleta più pagata al mondo, testimonial per Louis Vuitton, Tiffa ... corriere.it

Alle Olimpiadi di #MilanoCortina2026 ci sarà una stella da seguire Andiamo alla scoperta di #EileenGu, la sciatrice freestyle che punta a grandi record L'approfondimento bit.ly/eileen-gu-olim… x.com

