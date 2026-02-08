Il Palio fa ancora discutere Vittoria revocata e squalifica Resta l’incertezza del ricorso

Il Palio di Siena torna sotto i riflettori dopo le recenti decisioni del Consiglio di Regata. La vittoria di uno dei rioni è stata revocata e sono state prese squalifiche, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ora si aspetta di capire se ci sarà un ricorso, e a chi si potrà appellare, forse al Tar, come ha spiegato il sindaco Cerulli e il capitano Benedetti. La situazione resta incerta e ancora tutta da definire.

"Dobbiamo chiarire a chi si può appellare il rione Valle, forse al Tar". Sono arrivati ulteriori chiarimenti da parte del sindaco Arturo Cerulli e del capitano del Palio Massimo Benedetti riguardo le decisioni prese in Consiglio di Regata. Votazioni che hanno portato alla revoca del Palio al rione Valle e all’assegnazione alla Fortezza e la sospensione per un’edizione al vogatore interessato dal procedimento antidoping. "Bisogna chiarire a chi si può appellare il Valle – ha detto il sindaco –. Si è parlato di probiviri, ma non è una strada percorribile. Lo statuto non è sufficiente per rispondere a tutte le domande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

