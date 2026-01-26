LDA e Aka 7even | in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie clandestine

LDA e Aka 7even partecipano per la prima volta insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Entrambi rappresentanti della nuova scena pop italiana, portano sul palco dell’Ariston un progetto condiviso. La loro presenza segnala un momento importante per la musica emergente nel panorama italiano, offrendo un’interpretazione originale e autentica del loro stile. (Pre-save disponibile)

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston! LDA e AKA 7EVEN IN GARA ALLA 76° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO “ POESIE CLANDESTINE ” ( PRE-SAVE ) LDA e AKA 7EVEN, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Poesie Clandestine ” ( PRE-SAVE ). Poesie Clandestine, scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, nasce da un’intesa autentica e quotidiana: un legame umano e artistico costruito nel tempo, fatto di amicizia, convivenza e di una condivisione naturale di musica, pensieri e visioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

